دوري أبطال أوروبا: فوز قاتل لكلوب بروج على أتالانتا

الرياص - اسماء السيد - بروج (بلجيكا) : حقق كلوب بروج البلجيكي فوزا ثمينا وقاتلا على ضيفه أتالانتا الإيطالي 2 1 الأربعاء على ملعب "يان بريدل" في بروج في ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الاسباني فيران خوتغلا (15) والسويدي غوستاف نيلسون (90+4 من ركلة جزاء) هدفي كلوب بروج، والكرواتي ماريو باشاليتش (41) هدف أتالانتا.

ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل في برغامو.

وكان كلوب بروج الذي أنهى دور المجموعة الموحدة في المركز الـ24 الأخير، الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مرتين، لكن أتالانتا، تاسع الدور الأول، استعاد توازنه في الدقائق العشر الاخيرة وكان في طريقه الى اقتناص فوز قاتل لولا تألق حارس المرمى سيمون مينيوليه، قبل أن يفعلها أصحاب الأرض بالحصول على ركلة جزاء سجلوا منها هدف الانتصار.

وضغط بروج منذ بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما انطلق المهاجم اليوناني خريستوس تسوليس من منتصف الملعب في هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية زاحفة تصدى لها حارس المرمى الدولي البرتغالي روي باتريسيو على دفعتين (7).

ولم يتأخر أصحاب الأرض في هز الشباك وتحديدا بعد ثماني دقائق عندما قطع المغربي الاصل شمس الدين الطالبي كرة مررها قطب الدفاع السويدي إيساك هيان الى زميله النمسوي ستيفان بوش فتوغل في الجهة اليمنى الى داخل المنطقة ومررها عرضية زاحفة الى خوتغلا فهيأها لنفسه بيمناه وسددها "على الطاير" بالقدم ذاتها قوية على يمين باتريسيو.

وكانت اول وأخطر فرصة للضيوف الذين غاب عن صفوفهم المهاجم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، أفضل لاعب في القارة السمراء، بسبب الإصابة، في الدقيقة 27 عندما كاد بوش يكفر عن خطئه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس مينيوليه (27).

وتابع كلوب بروج أفضليته وكان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك اثر هجمة منسقة وتبادل رائع للكرة أنهاها دي ماكسيم كويبر بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة في الشباك الخارجية (30).

وأهدر ماتيو ريتيغي، هداف الكالتشيو حتى الآن (20 هدفا)، فرصة التعديل عندما تلقى كرة من هيان عند حافة المنطقة فتلاعب بلاعب الوسط السويسري أردون جاشاري وتوغل داخلها لكنه لعبها بخارج قدمه اليمنى بجوار القائم الايسر (40).

ونجح باشاليتش في ادراك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لدافيدي زاباكوستا أسكنها على يسار الحارس مينيوليه (41).

وهو الهدف الثالث لباشاليتش في تسع مباريات في المسابقة هذا الموسم.

وتابع بروج تفوقه في الشوط الثاني وكاد دي كويبر يفعلها بتسديدة "على الطاير" بيسراه من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (53)، وأخرى قوية زاحفة من خارج المنطقة للطالبي بين يدي باتريسيو (58).

وكاد أتلانتا يفعلها خلافا لمجريات اللعب برأسية لزاباكوستا من مسافة قريبة أبعدها مينيوليه بصعوبة من خط المرمى قبل ان يشتتها الدفاع (66)، ثم أهدر لاسار سمردزيتش، بديل باشاليتش، فرصة سهلة بغرابة اثر توغل داخل المنطقة دون رقابة حيث سدد الكرة بجوار القائم الأيسر (66).

وأنقذ مينيوليه مرماه من هدف محقق بابعاده بصعوبة تسديدة قوية لمواطنه شارل دي كيتيلار من خارج المنطقة الى ركنية لم تثمر (83)، وتصدى لأخرى قوية للبديل الدولي الكولومبي خوان كوادرادو من حافة المنطقة (90).