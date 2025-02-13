شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله: الأهلي يمتلك جينات الفوز بالبطولات.. وأتمنى كتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المغربى يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن سعادته بوجود كأس العالم للأندية داخل ملعب التتش، خلال جولته في مصر ضمن الترويج للبطولة العالمية، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير لوجوده كلاعب ضمن صفوف الأهلي المشارك في أول نسخة بكأس العالم للأندية بالشكل الجديد، الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، متمنيًا أن تعود الكأس من جديد إلى التتش مرة أخرى والاحتفال بها داخل الأهلي، ولكن كفريق متوج باللقب العالمي.

وأكد عطية الله، في حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلى، اعتزازه بالوجود داخل الأهلي والفوز مع الفريق ببطولتي كأس القارتين الثلاث وكأس السوبر المصري.

وواصل المدافع الدولي حديثه قائلاً، إن حصد بطولة القارات الثلاث بعد الفوز على العين الإماراتي كان له احتفال خاص، خاصة أنها بطولة عالمية، مشيرًا إلى أنه ليس غريبًا على الأهلي الفوز بهذه البطولة، لا سيما أن الفريق يكون هدفه الوصول إلى منصة التتويج في جميع البطولات، وتمنى أن يواصل الأهلي حصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وأشار عطية الله إلى وجود منافسة قوية من أندية أخرى في جميع البطولات، لكن ما يرجح كفة الفريق ويعزز من حصده للألقاب امتلاكه لثقافة الفوز، ويضم بين صفوفه لاعبين كبارًا أصحاب خبرة ولديهم جينات الفوز بالبطولات.

وتطرق المدافع الدولي المغربي إلى الحديث عن إصابته، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يخص البرنامج التأهيلي الخاص به، وأنه يؤدي تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي باستخدام قناع الوجه لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية مع الفريق.

وقال عطية الله: الإصابة قضاء وقدر ولا اعتراض عليها، ولا يتحكم فيها أحد، وشكرًا لكل من ساندني في الأوقات الصعبة أثناء فترة إصابتي، سواء اللاعبين أو الإدارة والجماهير وكل عائلتي.

وشدد المدافع الدولي على أن الأهلي عائلة واحدة، ودائمًا النادي بمن حضر، مشيرًا إلى أن المنافسة الشريفة بين اللاعبين تصب في مصلحة الفريق، ومتمنيًا أن تسير الأمور لصالح الأهلي خلال الفترة المقبلة ويحقق طموحات جماهيره من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها.

وأوضح مدافع الأهلي أن أي لاعب لديه تحدٍّ بداخله، وبشكل شخصي يتمنى أن يصنع تاريخًا له مع الأهلي ويكون واحدًا من أفضل المحترفين في صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن أي وافد جديد على صفوف الفريق قد يواجه صعوبات بسيطة في التأقلم في البداية، ولكن مع مرور الوقت ينسجم سريعًا.

وواصل عطية الله حديثه قائلًا: لم أشعر أنني لاعب غريب، ولكن دخلت في الأجواء سريعًا، وساعدني في ذلك وجود رضا سليم وأشرف داري ضمن صفوف الفريق، والآن لدي صداقة قوية مع جميع اللاعبين.

كما تحدث عن أشرف بن شرقي المنضم إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانات كبيرة، وسبق أن لعب معه في صفوف منتخب المغرب، ومشددًا على أن بن شرقي جاء إلى الأهلي ليُضيف، وتمنى له التوفيق والنجاح مع النادي.

وأكد المدافع الدولي المغربي أن الأهلي يقدم لاعبيه الجدد بشكل مميز، وهو ما حدث معه ومع أشرف بن شرقي وباقي اللاعبين المنضمين إلى الفريق.

ووجّه عطية الله الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم، كما وجّه الشكر إلى والدته على وجودها معه في مصر، لافتًا إلى أنه في أغلب الأوقات يأكل وجبات مغربية، فيما يفضل الكشري والفول من الوجبات المصرية.

وأضاف مدافع الأهلي: نحن في بلدنا الثاني ولم نشعر بالغربة، وكما قلت من قبل، الأهلي عائلة واحدة، وسبق أن تجمعنا كلاعبين بدعوة من عمر كمال في منزله، وهو ما أسعده كثيرًا بالوجود في هذه الأجواء العائلية.

وأعرب عطية الله عن أمله في التعافي سريعًا والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وأن يقدم نسخة يحيى عطية الله المونديالية التي تتصورها جماهير الأهلي، ويكون عند حسن ظنهم.

وقال يحيى عطية الله في ختام حديثه إن النادي الأهلي يلعب على البطولات وهو مسرح الأحلام، وإنه يتمنى الفوز بالألقاب مع الفريق وتحقيق طموحات جماهيره.