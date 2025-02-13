أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2025 العديد من الأخبار الهامة على رأسها جولة كأس العالم للأندية بالمتحف المصرى الكبير، فريق كامل يسجل غيابا عن الزمالك فى مواجهة بتروجت ، زيزو يؤجل حسم العروض لحين انتهاء مفاوضات التجديد مع الزمالك.

شاهد.. جولة كأس العالم للأندية بالمتحف المصرى الكبير

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لتواجد كأس العالم للأندية بالمتحف المصرى الكبير برفقة الفريق الأحمر أثناء جولته بالقاهرة.

فريق كامل يسجل غيابا عن الزمالك فى مواجهة بتروجت بالدورى

يسجل 11 لاعبًا غيابًا عن صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى مباراة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

سيد عيد يستعين بفاركو من أجل تجهيز بتروجت لمواجهة الزمالك بالدورى

أغلق سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، صفحة مباراة سموحة التى تعرض خلالها الفريق البترولى لهزيمة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة عشر من الدورى.

زيزو يؤجل حسم العروض لحين انتهاء مفاوضات التجديد مع الزمالك

قرر أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك ، والذى ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم، تأجيل الرد على العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها من أندية قطرية.

المصرى يتعادل مع البنك الأهلى سلبيا فى مباراة متكافئة

تعادل المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السويس الجديد ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر من دورى نايل .

بيراميدز يعزز صدارته للدورى عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثية.. (فيديو)

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

مجلس الاسماعيلي يوافق على استقالة حمد ابراهيم من منصبه

وافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن علي الاستقالة التي تقدم بها حمد ابراهيم المدير الفني لفريق الكرة من منصبه عقب الخسارة التي تلقاها الدراويش من الجونة بهدفين دون رد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلي يوجه الدعوة لنجومه السابقين لحضور جلسة التصوير مع كأس العالم للأندية بالزي الرسمي

حرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى نجوم القلعة الحمراء السابقين من أجل المشاركة في جلسة التصوير مع كأس العالم للأندية و المتواجدة حالياً في مقر النادي بالجزيرة ضمن الرحلة الترويجية للكأس في الدول التي يشارك أحد أنديتها في مونديال الأندية .

وسام أبو علي: أحلم بالتسجيل فى كأس العالم للأندية وهز شباك الزمالك

اختص وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى الموقع الرسمي للنادى بحوار شامل، عبر فيه عن سعادته وفي نفس الوقت شعوره بالفخر لوجوده مع زملائه بالفريق في استقبال كأس العالم للأندية بملعب ‏مختار التتش التاريخي .

الجونة يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم الإسماعيلى بثنائية

استعاد الجونة نغمة الانتصارات بعد فوزه اليوم على الإسماعيلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر من دورى نايل.

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة سيراميكا وزد بدورى NILE .. فيديو

حسم التعادل الايجابى مواجهة سيراميكا و زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

مصر تحصد برونزية الفرق ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة

حصد المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، برونزية بطولة الفرق ببطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.