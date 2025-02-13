شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يلاقى تليفونات بنى سويف وديا غدا استعدادا لـ غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي فريق تليفونات بني سويف - أحد أندية الدرجة الأولى بمجموعة الصعيد - على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس، على استاد الكلية الحربية، وذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري على استاد السويس الجديد.

جدير بالذكر أن المصري كان قد خاض اليوم مباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري أمام نظيره فريق البنك الأهلي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

من ناحية أخرى، تعرض محمود حمدي حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الشوط الثاني من مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، لجرح قطعي في حاجب العين اليمنى بعد تدخل من أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي وهو ما استلزم تقطيب الجرح بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بخمس غرز.

وأكد الدكتور محمود الشحات أن الحالة العامة للحارس مطمئنة للغاية ، مشيرًا أن تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لمباراة الفريق أمام نظيره فريق غزل المحلة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل ستشهد مشاركة الحارس.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.