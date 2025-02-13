شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحق بن شيخة يصل القاهرة تمهيدا لتدريب مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لفريق شبيبة القبائل الجزائرى إلى القاهرة منذ ساعات قليلة، لتولى القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت خلفا للمدرب الفرنسي فرانك دوما.

ويقوم الجزائرى عبد الحق بن شيخة بتوقيع عقود مودرن سبورت، حيث سوف يتابع مباراة الفريق غدا أمام طلائع الجيش من أرض الملعب للوقوف على مستوى بعض اللاعبين.

وكان عبد الحق شيخة فسخ تعاقده مع فريق شبيبة القبائل الجزائري يناير الماضي بعدما قدم استقالته، حيث قاد صاحب 61 عامًا الفريق الجزائرى فى 15 مباراة، بواقع 14 مباراة في الدوري الجزائري، وواحدة في كأس الجزائر.

ويواجه فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش غدا الخميس بالجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" فى تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد السلام.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط.