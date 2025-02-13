شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فبراير مواجهات دور الـ 16 بكأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة جدول مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، والتي تم تحديد 22 فبراير الجاري موعدا لإقامتها.

وجاءت مواعيد المباريات وفقا للجدول التالي:

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصري للسيدات عن طريق شركة تذكرتى والمحدد له يومي 14,15 فبراير الجاري.

جاء طرح التذاكر بعد حصول الاتحاد على كافة الموافقات الأمنية الخاصة بحضور الجماهير لمباريات السوبر، خاصة أن كان في حالة عدم الحصول علي الموافقات كانت ستقام المباريات بدون جمهور و لكن الأمن وافق على تواجد الجماهير.

استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.