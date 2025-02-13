شكرا لقرائتكم خبر عن الغازي حكما لإنبي والاتحاد السكندري.. والعمراوي لمودرن والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباراتي الخميس في ختام منافسات الجولة 13 من دوري NILE لموسم 2024-2025.

وتم تعيين صبحي العمراوي لمباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش فيما تم تعيين محمد الغازي لمباراة إنبي والاتحاد السكندري غدا الخميس في ختام الجولة.





وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.