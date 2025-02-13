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الغازي حكما لإنبي والاتحاد السكندري.. والعمراوي لمودرن والطلائع

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  • الغازي حكما لإنبي والاتحاد السكندري.. والعمراوي لمودرن والطلائع 1/3
  • الغازي حكما لإنبي والاتحاد السكندري.. والعمراوي لمودرن والطلائع 2/3
  • الغازي حكما لإنبي والاتحاد السكندري.. والعمراوي لمودرن والطلائع 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن حكام مباراتي الخميس في ختام منافسات الجولة 13 من  دوري NILE لموسم 2024-2025.

وتم تعيين صبحي العمراوي لمباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش فيما تم تعيين محمد الغازي لمباراة إنبي والاتحاد السكندري غدا الخميس في ختام الجولة.

حكام مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش
 
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حكام مباراة إنبي والاتحاد السكندري
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وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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