شكرا لقرائتكم خبر عن جرح قطعى لمحمود حمدى حارس المصرى واللاعب يخضع لـ 5 غرز والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمود حمدي حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الشوط الثاني من مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، لجرح قطعي في حاجب العين اليمنى بعد تدخل من أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي، وهو ما استلزم تقطيب الجرح بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بخمس غرز.

وأكد الدكتور محمود الشحات أن الحالة العامة للحارس مطمئنة للغاية، مشيرًا أن تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لمباراة الفريق أمام نظيره فريق غزل المحلة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل ستشهد مشاركة الحارس.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.