شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري جاهز لتدعيم الأهلي أمام الإسماعيلى وحل أزمة "نقص المدافعين" والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، من دخول قائمة فريقه استعدادا لخوض مباراته أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وبات أشرف داري جاهزا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في المباريات بعدما انتظم في التدريبات الجماعية منذ أسبوع، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وتعويض النقص العددي في قلب الدفاع، لاسيما مع إصابة ياسر إبراهيم وغياب مصطفى العش مدافع الفريق الذي تعرض للطرد فى مباراة غزل المحلة أمس.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.

واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.

وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كافي من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.