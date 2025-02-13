شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يغيبون عن الزمالك فى مواجهة بتروجت بالدورى (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل 11 لاعبًا غيابًا عن صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى مباراة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ويغيب عن الزمالك فى المباراة المقبلة كل من:

1 - محمد عواد (إيقاف)

2- محمود جهاد (إيقاف)

3- مصطفي شلبي (إيقاف)

4- محمد شحاتة (إيقاف)

5- ناصر ماهر (إيقاف)

6- أحمد فتوح (إصابة)

7- عمر جابر (إصابة)

8- شيكابالا (أزمة مع المدير الفني)

9- أحمد حمدي (تأهيل من الرباط الصليبي)

غياب محمد عواد، ومصطفى شلبي، ومحمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو، يغيب محمود جهاد لاعب الوسط بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء فاركو.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.