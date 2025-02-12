شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم الأربعاء 12-2-2025، 4 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى زد مع سيراميكا، وواجه المصري البورسعيدى البنك الأهلى، والتقى بيراميدز مع حرس الحدود، والإسماعيلى مع الجونة.

استعاد الجونة نغمة الانتصارات بعد فوزه اليوم على الإسماعيلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر من دورى نايل.

تقدم مروان محسن أحد الصفقات الشتوية للجونة في الدقيقة 46 من رأسية متقنة، وأضاف محمد محمود الهدف الثانى في الدقيقة 87، ليرتفع رصيد الفائز إلى 10 نقاط فى المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

حسم التعادل الايجابى مواجهة سيراميكا و زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتقدم مصطفى زيكو لفريق زد في الدقيقة 69 بينما إدرك سيراميكا هدف التعادل عن طريق المغربى أحمد بلحاج في الدقيقة 87 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 20 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما ارتفع رصيد فريق زد للنقطة 16 محتلا المركز الحادى عشر.

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من أحمد عاطف "قطة" فى الدقيقة 14، وأضاف مصطفى فتحى الهدفين الثانى في الدقيقة 82، وسجل الثالث للفريق السماوى يوسف أوباما فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دورى NILE" برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 18 محتلا بيها المركز السابع.

تعادل المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السويس الجديد ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر من دورى نايل.

بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة ، يرتفع رصيد المصرى إلى 23 نقطة في المركز الرابع ، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلى 19 نقطة في المركز السادس .