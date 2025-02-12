شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يستعين بفاركو من أجل تجهيز بتروجت لمواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، صفحة مباراة سموحة التى تعرض خلالها الفريق البترولى لهزيمة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة عشر من الدورى.

واستعان سيد عيد بمباراة الزمالك وفاركو من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الزمالك، من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة فى المباراة أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

ويتسلح سيد عيد باكتمال صفوف الفريق البترولى في مباراة الزمالك من أجل العودة لسكة الانتصارات بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 مواجهات التى بدأها بالتعادل مع الاتحاد، ثم السقوط أمام الأهلى وأخيرا السقوط أمام سموحة.

ويستعد فريق بتروجت لمواحهة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

وتراجع فريق بتروجت إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد الهزيمة من سموحه مساء الثلاثاء، ومرشحا للتراجع أكثر بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر، حيث نجح في الفوز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.