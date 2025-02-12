شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جولة كأس العالم للأندية بالأهرامات برفقة علم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو لتواجد كأس العالم للاندية أمام الأهرامات الثلاثة برفقة على الفريق الأحمر أثناء جولته بالقاهرة.

ومن جانب أخر حرص مسئولو النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى نجوم القلعة الحمراء السابقين من أجل المشاركة في جلسة التصوير مع كأس العالم للأندية و المتواجدة حالياً في مقر النادي بالجزيرة ضمن الرحلة الترويجية للكأس في الدول التي يشارك أحد أنديتها في مونديال الأندية الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

وكشف مسئولو النادي الأهلي موعد جلسة التصوير مع كأس العالم للأندية في تمام الساعة 1.10 ظهر غدا الخميس في قاعة فكري أباظة بمقر النادي في الجزيرة.

وطالب مسئولو النادي الأهلي نجوم الكرة السابقين الذين سيحضرون جلسة التصوير الحضور بالزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وكرافت حمراء.