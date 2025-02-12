شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة المصرى والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد مدبولى، صانع ألعاب البنك الأهلى، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى التي أقيمت باستاد السويس الجديد، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى نايل.

وتعادل المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر من دورى نايل.

بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة، يرتفع رصيد المصرى إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلى 19 نقطة في المركز السادس.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وغلب عليها الطابع الهجومى خاصة من لاعبى المصرى الذين ظهر عليهم رغبتهم في إحراز هدف التقدم من أجل مواصلة العروض الجيدة قابله دفاع محكم من لاعبى البنك الأهلى الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة عن طريق ياو أنور وأسامة فيصل وأحمد مدبولى.

وفى الشوط الثانى أشهر محمد يوسف الكارت الأحمر للبديل أمادو باه مدافع وسط المصرى في الدقيقة 57 عقب حصوله على إنذارين متتاليين عقب نزوله مباشرة، لتتغير أحداث المباراة ويقوم طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى بإجراء عدة تغييرات هجومية من أجل خطف الفوز، إلا أن على ماهر قام أيضا بتغييرات دفاعية حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

تشكيل المصرى على النحو التالى:

حراسة المرمى محمود حمدى.

خط الدفاع.. كريم العراقى – باهر المحمدى– محمد هاشم - - حسن على.

خط الوسط.. محمود حماده – يوسف الجوهرى – عبد الرحيم دغموم – كريم بامبو.

خط الهجوم.. ليستويل – فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد شحاتة – صلاح محسن – أحمد عيد – أحمد القرموطى – عمرو سعداوى – خالد صبحى – أحمد على – جون إيبوكا – أمادو باه.

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد بسيونى.

خط الهجوم أسامة فيصل، ياو أنور.