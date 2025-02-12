شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز وحرس الحدود بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعب نادي بيراميدز، إبراهيم عادل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود عقب إختيار رابطة الاندية المصرية المحترفة حيث قدم اللاعب مباراة غاية في القوة، ونجح مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من أحمد عاطف "قطة" فى الدقيقة 14، وأضاف مصطفى فتحى الهدفين الثانى في الدقيقة 82، وسجل الثالث للفريق السماوى يوسف أوباما فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دورى NILE" برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 18 محتلا بها المركز السابع.