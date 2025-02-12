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ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت

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  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 1/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 2/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 3/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 4/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 5/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 6/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 7/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 8/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 9/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 10/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 11/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 12/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 13/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 14/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 15/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 16/17
  • ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت 17/17

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 12 فبراير 2025 09:06 م

استأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادى استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الممتاز "دوري Nile".

انتظم التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد، في التدريبات الجماعية للأبيض،بينما واصل شيكابالا قائد القلعة البيضاء برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

كما انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

كما أعلن نادي الزمالك، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء.

الجفالى وشيكابالا
الجفالى وشيكابالا

 

الزناري
الزناري

 

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك

 

جروس
جروس

 

دونجا
دونجا

 

زيزو وحسام عبد المجيد
زيزو وحسام عبد المجيد

 

سيف جعفر
سيف جعفر

 

شيكابالا
شيكابالا

 

صلاح مصدق
صلاح مصدق

 

عبد الشافى
عبد الشافى

 

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

 

عمر جابر
عمر جابر

 

محمد السيد
محمد السيد

 

محمد حمدى
محمد حمدى

 

مران الزمالك
مران الزمالك

 

ناصر ماهر
ناصر ماهر

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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