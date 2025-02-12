شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الجفالى مع شيكابالا.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادى استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

انتظم التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد، في التدريبات الجماعية للأبيض،بينما واصل شيكابالا قائد القلعة البيضاء برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

كما انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

كما أعلن نادي الزمالك، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء.



الجفالى وشيكابالا



الزناري



تدريب الزمالك



جروس



دونجا



زيزو وحسام عبد المجيد



سيف جعفر



شيكابالا



صلاح مصدق



عبد الشافى



عبد الله السعيد



عمر جابر



محمد السيد



محمد حمدى



مران الزمالك