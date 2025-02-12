شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعزز صدارته للدورى عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثية.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من أحمد عاطف "قطة" فى الدقيقة 14، وأضاف مصطفى فتحى الهدفين الثانى في الدقيقة 82، وسجل الثالث للفريق السماوى يوسف أوباما فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دورى NILE" برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 18 محتلا بيها المركز السابع.

وشهدت أحداث المباراة العديد من الإثارة وإهدار الفرص المحققة للتهديف بين لاعبى الفريقين، أبرزها إهدار فيستون ماييلي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ثم إلغاء هدف إبراهيم عادل فى الدقيقة 54 بداعى التسليل عقب الرجوع إلى تقنية الفار.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - أسامة جلال - محمد الشيبي، والوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل، والهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود بقيادة محمد يوسف كالتالى: حراسة المرمى محمد سيحا، والدفاع محمد سامى ، محمد الدغيمى، إبراهيم عبد الحكيم، حازم العسكرى، والوسط محمد مجلى ، إيزى إيميكا ، مؤمن عوض، محمود أوكا، والهجوم محمود ممدوح ، فوزى الحناوى.