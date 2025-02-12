شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يوافق على استقالة حمد ابراهيم من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على الاستقالة التي تقدم بها حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة من منصبه عقب الخسارة التي تلقاها الدراويش من الجونة بهدفين دون رد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تقدم مروان محسن للجونة في الدقيقة 46، وأضاف محمد محمود الهدف الثانى في الدقيقة 87 ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

واستعاد الجونة نغمة الانتصارات بعد فوزه اليوم على الإسماعيلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر من دورى نايل.

تقدم مروان محسن أحد الصفقات الشتوية للجونة في الدقيقة 46 من رأسية متقنة، وأضاف محمد محمود الهدف الثانى في الدقيقة 87، ليرتفع رصيد الفائز إلى 10 نقاط فى المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر .