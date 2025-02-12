الامارات | شباب الأهلي يقطع نصف الطريق إلى ربع نهائي أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي فوزا مهماً على مضيفه الوحدات الأردني في ذهاب دور الـ 16 من «دوري أبطال آسيا 2» في المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي وانتهت بهدفين دون مقابل، أحرزهما نجم الفريق وهداف النجم الإيراني سردار أزمون، ليضع الفريق قدما في الدور ربع النهائي.

وسيلتقي الفريقان على استاد راشد في مواجهة الإياب يوم 19 الجاري.

ونجح سردار أزمون، في إحراز هدف شباب الأهلي الأول في الدقيقة 53 من تسديدة رائعة، وبعد 13 دقيقة نجح اللاعب نفسه من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء ببراعة على يمين الحارس لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي الذي كان قريباً من تسجيل أكثر من هدف قبل نهاية المباراة لولا براعة حارس مرمى الوحدات الأردني.