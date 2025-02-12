دورة الدوحة: انتهاء مشوار باوليني وريباكينا تبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : ودّعت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة رابعة عالميا دورة الدوحة لكرة المضرب (1000 نقطة) بعد خسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6 2 و6 2 الأربعاء في الدور ثمن النهائي.

وخسرت باوليني مواجهتها الثانية تواليا أمام أوستابنكو بعدما أقصتها الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في 2023.

كانت باوليني (29 عاما) وصيفة رولان غاروس وويمبلدون العام الماضي بلغت ثمن النهائي بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 6 3 و6 4، فيما فازت أوستابنكو على الروسية ليودميلا سامسونوفا السادسة عشرة 7 6 (7 5) و7 5.

ونجحت أوسابنكو بكسر إرسال منافستها الإيطالية مرتين في المجموعة الأولى، لكنها خسرت إرسالها الأول في المجموعة الثانية.

سرعان ما تداركت الأمور وكسرت ثلاثة أشواط إرسال متتالية لباوليني لتحسم المباراة.

وستلعب اللاتفية مع التونسية أنس جابر أو الأميركية صوفيا كينن.

بدورها، تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة إلى ربع النهائي بعدما فازت على السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا 7 6 (7/1) و6 2.

وعلى الرغم من تقدمها 3 0 في المجموعة الأولى، أضاعات ريباكينا ثلاث فرص للحسم في الشوط العاشر قبل أن تسيطر على المباراة عبر شوط فاصل.

وكسرت بطلة ويمبلدون السابقة إرسال منافستها المصنفة 46 بداية المجموعة الثانية ثم فازت بأربعة أشواط متتالية حاسمة اللقاء في 84 دقيقة.