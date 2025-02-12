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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة زد وسيراميكا في دوري Nile

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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة زد وسيراميكا في دوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدني

الأربعاء، 12 فبراير 2025 05:50 م

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة زد وسيراميكا المقامة حاليا باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ13 لدوري نايل.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا أمام زد بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الأسبوع 13 من بطولة .
وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع 13 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى -  محمود زلاكة - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو - مازن ياسر
فيما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سيراميكا والمكون من:
حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد إسماعيل، أحمد طارق، سامح إبراهيم، محمد أشرف
خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، مات ماجاسا
خط الهجوم: مصطفى سعد ، مصطفى زيكو، شادي حسين

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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