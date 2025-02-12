شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز لا يعرفان الهزيمة فى 2025 بالدورى.. والجونة وإنبى بلا انتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عام 2025 وش السعد على فريقى الأهلى وبيراميدز فى بطولة دورى nile، بينما لم تبتسم حتى الآن لفريقى إنبى والجونة خلال المباريات التى جرت خلال شهرى يناير وفبراير الجارى.

الأهلى وبيراميدز بلا هزيمة

ونجح فريقا الأهلى وبيراميدز فى الحفاظ على سجلهما خاليا من الهزائم خلال هذه السنة فى بطولة الدورى، فاستحقا أن يكونا على قمة ترتيب دورى nile.

ولعب بيراميدز خلال 2025 فى الدورى 5 مباريات حتى الآن، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى واحدة ولم يتذوق طعم الهزيمة، حيث فاز على كل من غزل المحلة 3/ 0، وزد 1 / 0، والزمالك 3 / 0، وسموحة 1 /0 والتعادل مع الأهلى 2 /2.

بينما خاض الأهلى خلال هذه الفترة فى الدورى 7 مباريات فاز خلالها 5 مباريات وتعادل فى مواجهتين، حيث فاز على كل من سموحة 2 /0، وعلى الجونة 2/ 0، وعلى مودرن سبورت 3 / 1، وعلى بتروجت 2 / 1 وعلى غزل المحلة 1 /0، والتعادل مع فاركو 1 /1 ومع بيراميدز 2 / 2.

إنبى والجونة بلا فوز

على الجانب الآخر، لم تبتسم 2025 فى وجه إنبى والجونة حتى الآن، حيث فشل الفريقان فى تحقيق أى فوز فى بطولة الدورى، وهو ما أثر على ترتيبهما فى الجدول.

خاض إنبى 5 مباريات فى الدورى فى 2025، بدأها بالتعادل مع بتروجت سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش 1 /0، والمصرى 2 / 1، والنك الأهلى 1 / 0، وحرس الحدود 1 / 0.

فى المقابل، لعب فريق الجونة 5 مباريات فى 2025 بالدورى، بدأها بالهزيمة من الأهلى 2 / 0، ثم من البنك الأهلى 2 / 1، ثم من الزمالك 4 / 1، ثم من حرس الحدود 1 /0، ثم التعادل السلبى مع طلائع الجيش.