شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع المعادي والزمالك مع هليوبوليس في قرعة دور ال 16 لكأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة الطائرة، قرعة منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للسيدات للكرة الطائرة، موسم 2024-2025.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات مع نظيره هليوبوليس، ولم يتم تحديد موعد اللقاء حتى الآن والأهلي مع المعادي .

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.