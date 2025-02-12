اخبار الرياضه

الأهلي مع المعادي والزمالك مع هليوبوليس في قرعة دور ال 16 لكأس سيدات الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي مع المعادي والزمالك مع هليوبوليس في قرعة دور ال 16 لكأس سيدات الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع المعادي والزمالك مع هليوبوليس في قرعة دور ال 16 لكأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة الطائرة، قرعة منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر  للسيدات للكرة الطائرة، موسم 2024-2025.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك  سيدات مع نظيره هليوبوليس، ولم يتم تحديد موعد اللقاء حتى الآن والأهلي مع المعادي .

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements