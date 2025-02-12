شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع دجلة و الزمالك مع الشرطة في قرعة دور الـ 16 لكأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة الطائرة، قرعة منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة للرجال، موسم 2024-2025.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره اتحاد الشرطة، على صالة الأخير، ولم يتم تحديد موعد اللقاء حتى الآن و الأهلي مع وادي دجلة .

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.



ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.