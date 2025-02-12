شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: صورة أمير توفيق مع زيزو "مفبركة" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار صورة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مع أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي الحالي لشركة الكرة بالنادي.

وفوز تداول الصورة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، ربط البعض بينها وبين إمكانية انتقال نجم القلعة البيضاء إلى الأهلي في الفترة القادمة.

وأكد مصدر مقرب من أمير توفيق، لليوم السابع، أن الصورة "مفبركة"، خاصة أنه ترك منصب مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء منذ فترة.



زيزو وأمير توفيق

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده للبقاء في القلعة البيضاء حتى الآن في ظل عدم الوصول إلى اتفاق بشأن المقابل المالي الذ سيحصل عليه.

في سياق آخر، كشف سيد مصطفى والد أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك حقيقة توقيع اللاعب لأحد الأندية القطرية خلال الأيام الماضية، فى ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

وقال والد زيزو في تصريحات لليوم السابع أن زيزو تلقى عروض كثيرة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها أندية قطرية، لكنه لم يوقع على أى عقود للانتقال لاى فريق أخر.

وأضاف والد زيزو أن اللاعب لم يناقش أى من العروض التى تلقاها ويتمسك بالزمالك والنادى الأبيض هو اختياره الأول، بالإضافة إلى تعلقه بالجماهير فى ميت عقبة.

يذكر أن مجلس الزمالك أعاد فتح ملف التجديد لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، حيث من المقرر عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد، والوصول الى اتفاق بين الطرفين سواء بالتجديد والبقاء مع الأبيض أو عدم الاتفاق و الرحيل عن الفريق.