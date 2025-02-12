شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يرتدي قناعًا طبيًا.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم بملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وارتدى عطية الله قناعا طبيا، وخاض تدريبات بدنية في الملعب والجيم، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان عطية الله قد تعرض للإصابة بكسر مضاعف في عظام الوجه، وخضع لجراحة ناجحة، بعد مشاركته مع الأهلي أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.