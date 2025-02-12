شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يجرى جراحة وتر إكيليس ويغيب عن الإسماعيلى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى، جراحة ناجحة في وتر إكيليس بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك في الجولة الماضية من دورى nile.



محمد حسن

ويغيب محمد حسن عن الإسماعيلى بعد إجراء هذه الجراحة لمدة لن تقل عن 6 أشهر، وبهذا يكون موسمه انتهى مع الإسماعيلى.

وكان محمد حسن كتب عبر حسابه على فيس بوك، "ألم ربنا مايكتبوا على أى حد، أصعب ليلة عدت عليا من أول مالعبت كورة، قطع فى وتر أكيليس".