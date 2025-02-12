شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين سيراميكا وزد في دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا أمام زد بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الأسبوع 13 من بطولة الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع 13 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو - مازن ياسر

فيما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سيراميكا والمكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد إسماعيل، أحمد طارق، سامح إبراهيم، محمد أشرف

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، مات ماجاسا

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين