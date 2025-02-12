شكرا لقرائتكم خبر عن بتواجد 7 محترفين.. انطلاق معسكر منتخب 17 سنة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر تحت 17 سنة، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الأراضي المغربية العام الجاري.

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة 30 لاعبًا، للانضمام للمعسكر المغلق الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وشهد المعسكر انضمام 7 لاعبين محترفين ضمن القائمة التي اختارها أحمد الكاس، هم أمير حسن (أوتريخت الهولندي)، كريم البيك (دارمشتات الألماني)، عمر أمين شاكر (برفيرشيلي الإيطالي)، جاريو وصفي (أمستردام إف سي الهولندي)، يوسف أحمد وجيه (إس سي براجا البرتغالي)، ياسين عمرو (جيل فيسنتي البرتغالي) وعمر عبد العظيم (ليمان إف سي السويسري).

ووصل المحترفون السبعة أمس الثلاثاء للانضمام للمعسكر، حيث استقبلهم علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويخوض منتخب مصر تحت 17 سنة مباراة ودية غدًا الخميس، أمام الفريق الأول لنادي النجوم، ضمن استعداداته لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.