شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 21-20 على صعيد الجولة الـ 21 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2024 - 2025 ، لمواليد 2004 .

يستعد الاتحاد المصري لكرة اليد لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات فى مارس المقبل على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة تُقام فى التاسعة مساء الأحد 9 مارس بدلا من الجمعة 7 مارس بسبب حجز الصالة.

بينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج فى التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025