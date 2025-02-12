الامارات | 1.86 مليون درهم جوائز كأس أبوظبي الذهبي للخيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مضمار أبوظبي للسباق عن استضافة النسخة الافتتاحية من كأس أبوظبي الذهبي، في 16 فبراير الجاري، إذ يرتقي السباق التقليدي الـ11 ليصبح فعالية مرموقة تحتفي بإرث سباقات الخيول العربية الأصيلة من خلال عروض ترفيهية واحتفال على مستوى جديد في إحدى أكثر الوجهات تميّزاً في المنطقة، ويبلغ مجموع جوائز الحدث الكبير 1.86 مليون درهم.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان اليوم الأربعاء إن "حفل السباق الـ11 يشكل علامة فارقة في سباقات الخيول العربية الأصيلة، إذ لطالما استقطب نخبة من المتنافسين المتمرّسين من مختلف أنحاء الدولة. ويمثل كأس أبو ظبي الذهبي امتدادًا لهذا الإرث العريق، في خطوة استراتيجية طموحة تعزز مكانة هذه الفعالية المرموقة".

وأضافت: "يمثّل سباق كأس أبو ظبي الذهبي للفئة الأولى تحديًا حقيقيًا يجمع بين السرعة والقدرة على التحمّل، حيث تمتد مسافته إلى 2200 متر، ويقدم جائزة نقدية قدرها مليون درهم، ويستقطب هذا السباق المرموق نخبة الخيول العربية الأصيلة من أبرز الإسطبلات في جميع أنحاء الإمارات. كما يشمل البرنامج سباق واحة ليوا من الفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بجائزة نقدية تبلغ 300 ألف درهم".

تعكس بطاقة السباقات التي توفّر معلومات شاملة التزام المُنظّمين بتحقيق التميّز على كافة المستويات، بدءاً من سباقات الفئات المرموقة وصولاً إلى المسابقات المهمة للخيول المحلية.

وفي تصريحٍ له، علّق سعادة المهندس علي الشيبة، مدير عام مضمار أبو ظبي للسباق، قائلاً: "نفتخر باستضافة نخبة من المتنافسين في مضمار أبو ظبي للسباق خلال النسخة الأولى من حفل سباق كأس أبوظبي الذهبي. ومع اقترابنا من المراحل الختامية لموسم السباقات 2024-2025، نرحب بجماهير جديدة من مختلف أنحاء العالم، ونحتفي بروح التميز والتفاني والالتزام التي يجسّدها شركاؤنا وجمهورنا وجميع المعنيين برياضة سباقات الخيل".

جدول الفعالية

• فتح الأبواب: الساعة 3:00 بعد الظهر.

• انطلاق السباق الأول: الساعة 4:00 بعد الظهر.

• بدء البرنامج الترفيهي: الساعة 3:00 بعد الظهر.

• السباق الرئيس – كأس أبو ظبي الذهبي (الفئة الأولى): الساعة 6:30 مساءً.