الامارات | عرض "خارج التوقعات" للنجم السعودي سالم الدوسري.. الهلال أم 30 مليون سنوياً؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري عرضاً مغرياً غير متوقعاً خلال فترة الانتقالات الشتوية، للانتقال إلى نادي العلا أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

وكشف برنامج "دورينا غير" الذي يبث على القناة السعودية بأن إدارة العلا قدمت للدوسري (33 عاماً) عرضاً بقيمة 30 مليون ريال سنوياً، ما يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل عن الهلال.

وينتهي عقد سالم الدوسري مع الهلال في نهاية الموسم الجاري، وهناك مفاوضات حالية للتجديد معه للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية.

وأضاف برنامج "دورينا غير" أن نادي الهلال يتحرك لتحسين العرض المقدم إلى سالم الدوسري "أفضل لاعب في آسيا لعام 2022" من أجل تجديد عقده في الوقت الحالي خصوصاً أن اللاعب رفض العرض الأول من الناحيتين المادية والمدة الزمنية للعقد.