تجربة سعودية أولى في الرياضات الشتوية "للمشاهدة والتعلم" استعدادا لآسياد 2029

الرياص - اسماء السيد - هاربين : كانت السعودية في الأيام القليلة الماضية على موعد مع مشاركة تاريخية أولى لها في الرياضات الشتوية، وذلك في ألعاب هاربين الآسيوية التي شكلت منصة "للمشاهدة والتعلم" استعدادا لاستضافتها النسخة التالية عام 2029.

وافق المجلس الأولمبي الآسيوي في 2022 على منح السعودية حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في خطوة أثارت الكثير من الاحتجاجات، على غرار أي حدث رياضي آخر تستضيفه، لكن هذه المرة ليس بسبب سجلها في مسائل حقوق الإنسان وحسب، بل بسبب التبعات البيئية لتنظيم حدث شتوي في بلد صحراوي سيحتضن المنافسات في مدينته العملاقة نيوم التي تبلغ تكلفة تشييدها 500 مليار دولار.

قال الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية في سباق الانحدار الفرنسي يوهان كلاري لإذاعة فرنسية إن استضافة السعودية لحدث من هذا النوع "أمر مروع لرياضتنا".

ستستضيف المملكة الخليجية أيضا كأس العالم لكرة القدم في عام 2034، كجزء من سياسة تركيزها على الأحداث الرياضية في خطوة دفعت البعض إلى اتهامها بـ"الغسيل الرياضي" لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

ينفي المسؤولون السعوديون ذلك وكانوا في هاربين في الأيام القليلة الماضية "للمشاهدة والتعلم" بحسب نائب رئيس اللجنة الأولمبية في البلاد.

وقال الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز في بيان صادر عن المجلس الأولمبي الآسيوي "بالطبع ستكون هذه المرة الأولى لنا، تنظيم مثل هذا الحدث. لكن يمكنني التأكيد للجميع أننا سنقدم عرضا جيدا".

أجرى القيّمون على مدينة نيوم التي تشيّدها السعودية في صحرائها المطلّة على البحر الأحمر، جولة في الصين العام الماضي مخصصة لجذب مستثمرين، عرضوا خلالها الخطوط العريضة للمشروع الباهظ التكلفة، بدون تقديم إجابات لتساؤلات كثيرة حول قابلية نجاحه.

وسيتضمّن المشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017، منتجعا للتزلّج ومبنى بطول 170 كلم وارتفاع 500 متر.

وقال المدير التنفيذي للتخطيط العمراني لدى نيوم المهندس طارق القدومي في نيسان/أبريل الماضي خلال زيارة لمعرض مخصص للمشروع في هونغ كونغ، إن الشركة تهدف إلى تحقيق توازن بين "حماية الطبيعة وقابلية الإنسان على العيش والازدهار الاقتصادي".

وأضاف "نيوم رؤية واسعة للغاية... إنها على الأرجح المبادرة الأكثر إثارة والأكثر تطلعا للمستقبل في القرن الحادي والعشرين".

يقول مخططو مشروع نيوم الذي ما زال بعيدا عن الوصول إلى مراحل اكتمال العمل فيه، إنه سيضم مجمعا للرياضات الشتوية على مدار العام في جبال تروجينا.

وأفاد المدير التنفيذي للمشروع دينيس هيكي الشهر الماضي في دافوس بأن تروجينا "منغمسة في البناء"، بما في ذلك بحيرة من صنع الإنسان و"أطر للقرية التي ستستضيف الألعاب الآسيوية الشتوية".

لم تنخفض درجات الحرارة بعد إلى ما دون الصفر هذا العام في محافظة تبوك بشمال المملكة والتي تغطي نيوم.

ولم يستجب المسؤولون السعوديون لطلب وكالة فرانس برس في هاربين من أجل التعليق على كيفية التحضير لآسياد 2029.

كان هناك ثمانية رياضيين سعوديين في ألعاب هاربين التي افتتحت في السابع من الشهر الحالي وتختتم الجمعة. ورغم عدم فوز أي منهم بميدالية، أمضوا وقتا "رائعا" في أول مشاركة لبلادهم في الألعاب الآسيوية الشتوية وفق ما أفادوا.

"نقوم بعمل رائع"

انتهى مشوار السعودية في ألعاب هاربين بعد فشل فريق الكيرلينغ للرجال في التأهل من دور المجموعات بعدما هزم أمام هونغ كونغ 1 15 الأربعاء.

لكن اللاعب حسين حقاوي، ابن الـ46 عاما الذي بدأ مزاولة هذه الرياضة في 2017، بقي متفائلا بعدما كاد فريقه "قاب قوسين أو أدنى من الفوز على اليابان"، إذ كان متقدما الثلاثاء بفارق نقطة قبل أن يخسر في النهاية 4 9.

ورأى أنه "حتى الآن، نقوم بعمل رائع!".

بدأ السعوديون الاستعداد لألعاب هاربين في تشرين الثاني/نوفمبر من خلال اجراء التمارين على المضامير الداخلية في المملكة، بينها حلبات هوكي الجليد.

أقر حقاوي "بالطبع، لا يمكن مقارنة أي حلبة بالملاعب الدولية"، مضيفا "لكنها تفي بالغرض".

وقال زميله في الفريق سليمان العقيل إنه أجرى بعض تدريباته أمام التلفزيون بسبب عدم توفر الوقت الكافي، بما أنه مهندس بيانات بدوام كامل، مضيفا أن الفريق كان يجتمع بين كل عطلة نهاية أسبوع وأخرى من أجل خوض التمارين وأحيانا كل ثلاثة أسابيع.

وتابع ابن الـ39 عاما "هناك بعض القيود في ما يخص توفر الجليد على مستوى المنافسة، لكننا نتدرب كثيرا"، معتبرا "أنه طالما يتمتع الفريق بالشغف، فيمكننا استخدام أي شيء من أجل الاستعداد".

مقارنة بالصين المضيفة التي شاركت بقرابة 170 رياضيا، كان الوفد السعودي صغيرا جدا لكن نائب رئيس اللجنة الأولمبية تعهد بأن يكون هناك فريق أكبر بكثير في تروجينا.

في هاربين، ضم الوفد السعودي فريقا مكونا من خمسة لاعبين في الكيرلينغ وثلاثة في التزلج الألبي (رجل وامرأتان).

قال الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز "سنبذل قصارى جهدنا كي يكون لدينا رياضيون في كل رياضة بحلول عام 2029"، فيما كشف حقاوي أن السعوديين يخططون لإضافة فريق للزوجي المختلط وفريق للسيدات في الكيرلينغ عام 2029.

كما تجري مفاوضات بشأن برامج تدريب محلية أكثر كثافة.