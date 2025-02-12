شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعداداً للإسماعيلي.. ومحاضرة من كولر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه استعداداً لمباراة الاسماعيلي التي من المقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

خاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش، بعدما عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

وخاض الفريق تدريبات بدنية واستشفائية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات تخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

كان الأهلي قد حقق الفوز على فريق غزل المحلة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب استاد السلام ضمن منافسات البطولة.

من ناحية أخري، نشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو يظهر فيه حسين الشحات لاعب الفريق خلال استقبال كأس العالم للأندية، مصحوبا بفيديو كوميدي مركبا عليه صوت الفنان محمد سعد في فيلم "بوشكاش" ردا على سؤال المذيعة: "احنا ممكن نروح كأس العالم"، قائلا: احنا مش هنروح لكأس العالم، احنا كأس العالم هو اللي هيجلنا وفي تاكسى كمان".