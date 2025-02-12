شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يجهز الزمالك محمد صبحى لخلافة عواد بالتشكيل أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك، تجهيز محمد صبحي حارس مرمى الفريق، للتواجد فى التشكيل الأساسي لمباراة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تأكد غياب الحارس محمد عواد عن اللقاء بسبب الإيقاف.

وخاض محمد صبحي تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الزمالك، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة كما تواجد بالمران الحارس الشاب محمود الشناوي وأدى ثنائي حراسة المرمى تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية.

فيما اكتفى محمد عواد بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري.

وأعلن نادي الزمالك، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض ليصبح جاهز للتواجد فى قائمة مباراة بتروجت، عقب انتهاء الونش من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وبعد الاطمئنان على حالته بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية أبعدته عن التدريبات الجماعية، وخاض "الونش" التدريبات التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، بجانب الفقرة الفنية بصورة طبيعية.

كما انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.