شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف داعب حسين الشحات كأس العالم للأندية داخل ملعب التتش؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو يظهر فيه حسين الشحات لاعب الفريق خلال استقبال كأس العالم للأندية، مصحوبا بفيديو كوميدي مركبا عليه صوت الفنان محمد سعد في فيلم "بوشكاش" ردا على سؤال المذيعة: "احنا ممكن نروح كأس العالم"، قائلا: احنا مش هنروح لكأس العالم، احنا كأس العالم هو اللي هيجلنا وفي تاكسى كمان".

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.

واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.

وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كافي من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.