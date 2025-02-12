7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2025، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها، الكشف عن موقف إمام عاشور ورامي ربيعة من مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، وموقف زيزو من التوقيع لأندية أخرى وتجديد عقده مع الزمالك.

موقف إمام عاشور ورامى ربيعة من تدعيم الأهلى أمام الإسماعيلى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى موقف الثنائى إمام عاشور ورامي ربيعة لاعبي الفريق الأحمر، من تدعيم فريقهما في مباراته أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدورى المصرى.

والد زيزو يعلنها عبر ”الخليج 365”: لم يوقع لأى نادى

كشف سيد مصطفى والد أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك حقيقة توقيع اللاعب لأحد الأندية القطرية خلال الأيام الماضية، فى ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

شاهد.. لاعبو الأهلى يلتقطون صورة تذكارية مع كأس العالم للأندية

حرص لاعبو الأهلي على التقاط صورة تذكارية مع كأس العالم للأندية، والتي تتواجد في القاهرة حاليا، ضمن جولتها الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

جلسة كولر مع طبيب الأهلي تحدد موقف أشرف بن شرقي من لقاء الإسماعيلي

يحسم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي موقف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأحمر من الانتظام في التدريبات الجماعية، ثم المشاركة في المباريات بدءا من مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في الجولة الـ14 من عمر الدوري أو تأجيل انطلاقته مع الفريق الأحمر حتى مواجهة الزمالك يوم 22 فبراير الجاري في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

إمام عاشور يصل إلى أعلى مستوياته التهديفية ويتوهج بقميص الأهلي (تقرير)

يشهد الموسم الحالي توهج إمام عاشور نجم الأهلي، بعدما خطف الأنظار بسبب انطلاقته القوية وتحقيق أعلى معدل أرقام في مسيرته الكروية، بل يتربع حالياً على قمة هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف في الدوري، كما يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا أيضا برصيد 4 أهداف.

عبد الله مجدى يغيب عن سيراميكا 6 أسابيع للإصابة بقطع في الضامة

يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات عبد الله مجدى ظهير أيمن الفريق لمدة 6 أسابيع بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بقطع فى الضامة بعد الإصابة التى تعرض لها أمام فاركو فى الجولة الثانية عشرة من دوري nile.

بسبب الأهلي .. جروس يحذر زيزو من الإنذار الثالث أمام بتروجت

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، على تحذير أحمد مصطفى زيزو من التداخل مع لاعبى بتروجت في المباراة المقبلة المقرر لها الأحد المقبل ببطولة الدورى، أو العصبية و الاعتراض على التحكيم تجنبا للإنذار الثالث في المباراة.