شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عودة الونش للتدريبات وجاهزيته لمباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الزمالك، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ليصبح جاهز للتواجد فى قائمة المباراة.

جاء عقب انتهاء الونش من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وبعد الاطمئنان على حالته بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية أبعدته عن التدريبات الجماعية.

وخاض "الونش" التدريبات التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، بجانب الفقرة الفنية بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.