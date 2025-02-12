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الزمالك يعلن عودة الونش للتدريبات وجاهزيته لمباراة بتروجت

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الزمالك يعلن عودة الونش للتدريبات وجاهزيته لمباراة بتروجت

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 12 فبراير 2025 03:54 م

أعلن نادي الزمالك، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز ليصبح جاهز للتواجد فى قائمة المباراة.

جاء عقب انتهاء الونش من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وبعد الاطمئنان على  حالته بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية أبعدته عن التدريبات الجماعية.

وخاض "الونش" التدريبات التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، بجانب الفقرة الفنية بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الممتاز.

كما انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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