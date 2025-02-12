شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه أمام الإسماعيلى على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى nile.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلى كالتالى..

حارس مرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد مجدى، أحمد العش، أحمد شوشة، أليو جاتا

الوسط: محمد عماد، نور السيد، أكيم فيفور، حسونة

الهجوم: مروان محسن، صامويل

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد خطارى

الوسط: ايريك تراورى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، هشام محمد

الهجوم: نادر فرج، على الملوانى

البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، حاتم سكر، عبد الله محمد، عمر القط، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر

ويحتل الجونة المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات بينما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات.