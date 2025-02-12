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تشكيل الفريقين.. لاكاى وزلاكة يقودان سيراميكا.. وشادى وزيكو فى هجوم زد

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تشكيل الفريقين.. لاكاى وزلاكة يقودان سيراميكا.. وشادى وزيكو فى هجوم زد

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 12 فبراير 2025 03:35 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع الـ13 من بطولة الممتاز.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو - مازن ياسر

فيما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سيراميكا والمكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد إسماعيل، أحمد طارق، سامح إبراهيم، محمد أشرف

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، مات ماجاسا

خط الهجوم: مصطفى سعد ، مصطفى زيكو، شادي حسين

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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