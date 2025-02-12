شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الفريقين.. لاكاى وزلاكة يقودان سيراميكا.. وشادى وزيكو فى هجوم زد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأربعاء، 12 فبراير 2025 03:35 م
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكه - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو - مازن ياسر
فيما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سيراميكا والمكون من:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: محمد إسماعيل، أحمد طارق، سامح إبراهيم، محمد أشرف
خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، مات ماجاسا
خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز