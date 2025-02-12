شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل الأهلى باستضافة كأس العالم للأندية داخل التتش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتفال بتواجد كأس العالم للأندية في النادي على هامش زيارته إلى القاهرة ضمن الرحلة الترويجية في الدول التي يشارك فرقها في مونديال الأندية بأمريكا في شهر يونيو المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا لكأس العالم للأندية داخل ملعب مختار التتش وعلقت عليها: "أَنا البَطَلُ الَّذي خُبِّرتَ عَنهُ .. وَذِكري شاعَ في كُلِّ الأَفاقِ".

وحرص لاعبو الأهلي على التقاط صورة تذكارية مع كأس العالم للأندية، والتي تتواجد في القاهرة حاليا، ضمن جولتها الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

والتقط لاعبو الأهلي صورة جماعية مع كأس العالم للأندية، قبل أن يتم تنظيم احتفال غدا بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء زيارتها الترويجية في مصر.



اسم الأهلي على نسخة كأس العالم للأندية



كأس العالم للأندية في الأهلي



كأس العالم للأندية في التتش



كأس العالم للأندية في طلته بالتتش



كأس العالم للأندية مع برج القاهرة



كأس العالم للأندية مع شعار الأهلي



كأس العالم للأندية من قلب التتش