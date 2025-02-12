شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم لقائمة الغيابات أمام بتروجت.. برنامج تأهيلى لأحمد فتوح بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع لأحمد فتوح من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للمشاركه في التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من اصابة في الركبة.

وغاب فتوح عن مباراة الفريق الماضية أمام فاركو والتى اقيمت أمس بعد معاناته من كدمة فى الركبة ، أبعدته عن المشاركة فى اللقاء، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.