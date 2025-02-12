شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي ينتظم في تدريبات الزمالك لأول مرة.. وتهنئة من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

انتظم التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب إعلان نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية قادماً من فريق الاتحاد المنستيري التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ولاعبو الفريق على تهنئة اللاعب بعد انضمامه للفريق وتمنوا له التوفيق في الفترة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً خاصاً للجفالي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الأمور الفنية في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري، وحرص على تقديم التهنئة للاعبين على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وطالب جروس اللاعبين بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت، وشدد على ضرورة مواصلة العمل والتركيز والاجتهاد خلال التدريبات لمواصلة الانتصارات، وأكد المدير الفني على ثقته في جميع أفراد الفريق وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وفي نهاية الجلسة شرح جروس البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بتروجت.

وخاض لاعبو الزمالك، الذين شاركوا في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش المران، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة، وأدت هذه المجموعة تدريبات خاصة باستخدام أدوات التأهيل داخل أرضية الملعب تحت قيادة شيخ بوزيان مخطط الأحمال بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران بناء على تعليمات الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإرهاق.