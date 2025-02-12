شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف مصابي الأهلي قبل قمة الدوري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يعاني فريق الأهلي من غيابات كثيرة في الفترة الأخيرة، في ظل تعرض أكثر من لاعب للإصابة في الفترة الماضية وغيابه لفترة طويلة، قبل أن يخوضوا برنامج تأهيلي، وبات البعض منهم قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية واللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.

ويغيب عن الأهلي كل من أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وأشرف داري ويحيي عطية الله وعمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ورضا سليم وعلى معلول، فيما تعرض إمام عاشور ورامي ربيعة للإصابة في مباراة غزل المحلة أمس .

موقف إمام عاشور من المشاركة في المباريات؟

أكد مصدر بالأهلي أن الإصابة التي تعرض لها عاشور بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى مباراة الإسماعيلي ومن بعدها مباراة قمة الدورى أمام الزمالك، مشيرا إلى أن إصابة عاشور بسيطة ولكن اللاعب كان متخوف لأنه سبق وتعرض للإصابة فى نفس الكتف مع منتخب مصر ويخشى من تكرار الإصابة.

وتعرض إمام عاشور لـ كدمة في الكتف نتيجة سقوطه على الأرض، وتم استبداله بعد تلك الإصابة مباشرة، حيث رفض الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المجازفة باللاعب خشية من تفاقم الإصابة وافتقده لفترة طويلة.

اقترب رامي ربيعة مدافع الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تعرضه للإصابة بجرح قطعي أسفل الفك. واطمأن الجهاز الطبي للأهلي على ربيعة وأن الإصابة بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة. من أقرب اللاعبين للحاق بمباراة الإسماعيلي؟ من أقرب اللاعبين للحاق بمباراة الإسماعيلي؟ يعد أشرف داري هو الأقرب للحاق بمباراة الإسماعيلي، على أن يكون جاهزا لمباراة القمة التالية بشكل طبيعي. وما موقف وسام وعمر كمال وطاهر وبن شرقي من لقاء القمة؟ وما موقف وسام وعمر كمال وطاهر وبن شرقي من لقاء القمة؟ الرباعي لم يتحدد موقفهم من مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل وقد تتأجل عودتهم إلى قائمة الأهلي في مباراة القمة، خاصة وسام وبن شرقي وطاهر، ولكن موقف عمر كمال لم يتأكد بشكل كبير. ومن اللاعبين المتوقع غيابهم عن قمة الإسماعيلي؟ ومن اللاعبين المتوقع غيابهم عن قمة الإسماعيلي؟ من المتوقع استمرار غياب ياسر إبراهيم ومعه علي معلول بسبب عدم الجاهزية الفنية والوصول إلى المستوى الفني المطلوب من كولر للمشاركة في المباريات.

وما موقف ربيعة؟