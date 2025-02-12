شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك لا يفكر في رحيل حسام عبد المجيد واللاعب متمسك بالنادي والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الاستشارية بنادى الزمالك حقيقة رحيل حسام عبد المجيد لاعب الفريق، عن النادى خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تردد عن رفض اللاعب البقاء في النادى ورغبته الرحيل عن الفريق الأبيض.

ونشر ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات x تويتر سابقا : توضيح مهم ..حسام عبد المجيد متبقى في عقده موسمين ونصف وحسام زملكاوى كبير متربى في الزمالك وهو عنده 9 سنين الولد مصر على الاستمرار في الزمالك وعايز يبقى لاعيب أساسى في منتخب مصر من خلال نادى الزمالك ومفيش اى تفكير انه يمشى .. ما تسمعوش كلام أي حد .. ورا لاعيبتنا ندعمهم.



ميدو

كان إسلام عبد المجيد، شقيق ووكيل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، أكد أن اللاعب ليس له وكيل بمصر وهو وكيله الوحيد.

وأضاف شقيق اللاعب خلال تصريحات تليفزيونية: "اللاعب غير مسئول عن أي تصريحات خرجت من أي وكيل آخر". وتابع: "أى شخص يريد عمل فرقعة إعلامية باسم حسام نحن غير مسئولين عن حديثه".

وواصل: "حسام عبد المجيد يحترم نادي الزمالك ويقدره وأي عروض احتراف ستكون من خلال النادي". وأكمل: "إدارة الزمالك هى فقط من يحق لها مناقشة أي أمور أو عروض خارج مصر، وعقد حسام عبد المجيد مستمر مع نادي الزمالك حتى 2027 ونحترم تعاقدنا مع نادي الزمالك ". واختتم: "لم يتحدث معنا مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص تجديد التعاقد وأنا لا أريد وضعه تحت ضغط".