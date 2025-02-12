شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج والملوانى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الجونة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الجونة بعد قليل على استاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى nile.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد خطارى

الوسط: ايريك تراورى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، هشام محمد

الهجوم: نادر فرج، على الملوانى

البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، حاتم سكر، عبد الله محمد، عمر القط، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل موقعة اليوم، حيث تعد مباراة اليوم التاسعة عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 18 لقاء سابق، حسم الإسماعيلى 8 مباريات لصالحه، في حين فاز الجونة في 4 مواجهات فقط، وتعادل الفريقان في 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 28 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات بينما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات.