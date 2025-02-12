شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إمام عاشور ورامى ربيعة من تدعيم الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادى الأهلى موقف الثنائى إمام عاشور ورامي ربيعة لاعبي الفريق الأحمر، من تدعيم فريقهما في مباراته أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدورى المصرى.

أكد المصدر أن الإصابة التي تعرض لها عاشور وربيعة بسيطة ولن تعيقهما عن المشاركة فى مباراة الإسماعيلي ومن بعدها مباراة قمة الدورى أمام الزمالك، مشيرا إلى أن إصابة عاشور بسيطة ولكن اللاعب كان متخوف لأنه سبق وتعرض للإصابة فى نفس الكتف مع منتخب مصر ويخشى من تكرار الإصابة.

واصل أن ربيعة تعرض لكدمة في الوجه وجرح قطعي وتم إجراء الخياطة اللازمة وهي إصابات معتادة في عالم كرة القدم، مضيفا أنه من المتوقع أن يغيب الثنائي عاشور وربيعة عن مران الأهلي اليوم ولكن المؤكد أنهما سيكونا جاهزين لمباراة الإسماعيلى القادمة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.



واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة في المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.



وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كافي من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.



ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.