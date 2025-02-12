شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو يعلنها عبر ”الخليج 365”: لم يوقع لأى نادى والان مع تفاصيل الخبر

كشف سيد مصطفى والد أحمد زيزو لاعب فريق الزمالك حقيقة توقيع اللاعب لأحد الأندية القطرية خلال الأيام الماضية، فى ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

وقال والد زيزو في تصريحات لليوم السابع أن زيزو تلقى عروض كثيرة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها أندية قطرية، لكنه لم يوقع على أى عقود للانتقال لاى فريق أخر.

وأضاف والد زيزو أن اللاعب لم يناقش أى من العروض التى تلقاها ويتمسك بالزمالك والنادى الأبيض هو اختياره الأول، بالإضافة إلى تعلقه بالجماهير فى ميت عقبة.

يذكر أن مجلس الزمالك أعاد فتح ملف التجديد لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، حيث من المقرر عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد، والوصول الى اتفاق بين الطرفين سواء بالتجديد والبقاء مع الأبيض أو عدم الاتفاق و الرحيل عن الفريق.

وحصل زيزو على إنذار خلال مباراة الفريق الماضية أمام فاركو، وهو ما أحدث حالة من اللغط حول موقف اللاعب من المشاركة أمام بتروجت فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى، بعد البطاقة الصفراء التى تلقاها أمام فاركو.

واعتقد البعض أن حصول زيزو علي بطاقة صفراء فى لقاء فاركو يعنى غياب اللاعب لحصوله على بطاقة صفراء أخري فى مباراة طلائع الجيش بالجولة السادسة للدوري.

وحصل الخليج 365 على تقرير الحكم فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة السادسة من عمر الدورى، والتى تؤكد عدم حصول زيزو على البطاقة الصفراء فى تلك المباراة، وأن من تلقى الإنذار كان محمود شيكابالا وبالتالي يحق لزيزو المشاركة بشكل طبيعي فى لقاء بتروجت المقبل.