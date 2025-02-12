شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو الأهلى يلتقطون صورة تذكارية مع كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي على التقاط صورة تذكارية مع كأس العالم للأندية، والتي تتواجد في القاهرة حاليا، ضمن جولتها الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

والتقط لاعبو الأهلي صورة جماعية مع كأس العالم للأندية، قبل أن يتم تنظيم احتفال غدا بملعب التتش لاستقبال الكأس قبل انتهاء زيارتها الترويجية في مصر.





ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة فى المباريات.

واقترب أكثر من لاعب في صفوف الأهلي من إعلان جاهزيتهم للمشاركة فى المباريات مثل أشرف داري وطاهر محمد طاهر ووسام أبو على وأشرف بن شرقي، بينما يستمر غياب كلا من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وسمير محمد وكريم فؤاد بسبب عدم انتهاء برنامجهم العلاجي.

وتحدد جلسة كولر مع طبيب الأهلي موقف اللاعبين المصابين الذين سيكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي، وإن كان الأقرب عودة داري ووسام وطاهر وبن شرقي، أو يستمر في منحهم قسط كافي من الراحة على أن يكونوا جاهزين لقمة الدوري أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري.