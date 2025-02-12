شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مباراة فاركو ضد الزمالك بكاميرا الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة فاركو ضد الزمالك العديد من المشاهد المهمة التي تهم جمهور الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد فى دورى nile.

وحرصت كاميرا الخليج 365 على نقل كل تفاصيل لقاء فاركو ضد الزمالك نستعرضها في التقرير التالى..



الزمالك وفاركو .. صفقات الأبيض

حرص التونسي أحمد الجفالى لاعب الزمالك الجديد على مؤازرة فريقه في مباراة فاركو، كما تواجد المغربى صلاح الدين مصدق على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة فاركو ولكن السويسري جروس المدير الفنى لم يدفع به فى المباراة.

فاركو ضد الزمالك.. غضب سيف الجزيرى

كما أظهرت الكاميرا غضب التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك، بعد الخروج من المباراة ونزول ناصر منسى، وحاول محمد صبحى تهدئته بعد خروجه وإلقاء زجاجة المياه.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.